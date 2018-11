Rugby, Cus Cosenza corsaro a Monopoli

Quattro i risultati utili consecutivi inanellati dal Cus Cosenza, che vince 22 a 13 sul campo straniero di A. Monopoli nella quarta giornata del campionato di rugby di C1.

I padroni di casa sono scesi in campo con:

Foco, Di Donato, Converso, Ruffolo, Ardito, Macario, Veltri, Vicchillo, Morano, Bernardo, Cozza F., Cozza C., D'Ambrosio, Greco, De Tommaso

A disposizione: Guarasci, Franco, Sisca, Mustaro.

Il match risulta essere abbastanza equilibrato ma il cinismo dei cosentini si evince dalla trasformazione delle tre mete, la prima segnata da Morano con trasformazione di Cozza, la seconda di Bernardo trasformata ancora da Cozza, la terza da Sisca ma non trasformata e infine 3 punti da calcio punizione realizzato ancora dal solito Cozza; mentre per il Monopoli due mete non trasformate.

"Nell'ambiente - si legge in una nota - regna tanta armonia e spirito di gruppo e si respira una carica che contagia un po' tutti fino all'intera dirigenza che continua a complimentarsi con l'intero staff tecnico. Tra i ragazzi c'è qualcuno che si lascia andare, a discapito della scaramanzia, iniziando a parlare in maniera più reale dell'obiettivo Serie B, non vedendolo più soltanto come un sogno! La nota positiva è sicuramente una presa di consapevolezza della squadra delle proprie potenzialità, ma restando sempre con i piedi per terra.

Il prossimo appuntamento ė tra le mura amiche, Domenica 11 Novembre ore 14.30 tra Cus Cosenza e T. Bari 1980".