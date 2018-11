Martino sesto al trofeo nazionale di marcia

Domenica 28 Ottobre u.s. a Grottammare (Ascoli Piceno) si è svolta la 3a prova del "Trofeo delle Regioni giovanile di marcia", per la tredicesima stagione di fila la città marchigiana ha ospitato una manifestazione nazionale di marcia.

Tutte di alto livello tecnico le sfide sul lungomare in riva all'Adriatico tra i tanti protagonisti in gara; a rappresentare la Calabria, il giovane reggino Samuele Martino della Società Icaro, che porta al termine i 6 km di marcia in 11a posizione fermando il cronometro a 31'40"; sommando quest'ultimo tempo, ai tempi delle precedenti prove di Roma ed Acquaviva delle Fonti , "formula" adottata per l'assegnazione del Trofeo e per la graduatoria individuale finale, Samuele scala la classifica nazionale chiudendo in 6a posizione, facendo arrivare la Calabria al nono posto. A vincere il trofeo delle Regioni è la Lombardia davanti alla Toscana ed al Lazio.

Molto soddisfatto della prova, il responsabile regionale Felice Scotto, che evidenziando la giovane età di Samuele (2004) primo tra i marciatori del primo anno di categoria, lascia ben sperare per la prossima stagione che inizierà tra 2 mesi.