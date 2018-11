Pallavolo: la Raffaele Lamezia vince in casa della Tonno Callipo Vibo Valentia

Il derby tra la Tonno Callipo Calabria Vibo V. e la Raffaele Lamezia Pallavolo va a quest'ultima che conquista la prima vittoria stagionale. I lametini, infatti, espugnano il PalaValentia al tie-break dopo un match molto combattuto. Sono i padroni di casa a partire forte conquistando il primo set per 25-21. I lametini non ci stanno e pareggiano subito il conto dei set parziali conquistando la seconda frazione di gioco con un 22-25. Terzo set a tinte giallorosse con la Tonno Callipo che si riporta avanti chiudendo ancora con un 25-21. Quarto set, invece, di marca gialloblu con la Raffaele Lamezia che chiude la frazione di gioco nuovamente con un 22-25. Sul 2 a 2 è necessario il quinto set per decretare la squadra vincente: sono i gialloblu lametini che per 11-15 chiudono definitivamente la partita portando a casa 2 punti. Per il Presidente della Raffaele Lamezia Pallavolo, Francesco Stangis, "finalmente abbiamo smosso classifica conquistando questi 2 punti. C'è ancora tanto da lavorare ma siamo contenti per i ragazzi. Ora con il turno di riposo nella prossima giornata speriamo che riusciremo a lavorare serenamente per migliorare alcuni aspetti".

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO V. – RAFFAELE LAMEZIA PALLAVOLO 2-3 (25-21, 22-25, 25-21, 22-25, 11-15)

VIBO VALENTIA: Sorrenti 11, Montesanti, Cugliari 1, Vommaro, Focosi 10, Saragò, P. Battaglia 21, R. Battaglia 6, Kolev 2, Armenante 14, Barbuto (L). All.: Agricola

LAMEZIA: Bruni 3, Graziano 1, Citriniti 4, Leone 5, Torchia, D'Amicis 1, Porfida 16, Notte 1, M. Sacco (L1), Galiano 11, Procopio 3, Del Carpio 5, Morelli 1, Martino (L2). All.: Ferraro.

ARBITRI: Chiechi Mario (1°) e Papapietro Eustachio (2°).