Reggio Basket in Carrozzina, ritorna il campione Stefano Rossetti

Un altro tassello di fama mondiale approda nuovamente nella rosa amaranto del presidente Stefano De Felice e questa volta per vincere!

Quei maledetti giorni delle Final Four di Arezzo nella stagione 2016/17 in cui proprio il campione romano perse l'adorata madre, coincisero con il periodo più difficile della seppur piccola storia degli amaranto del basket in carrozzina.

Rossetti si dimostrò comunque un campione scendendo in campo solamente il giorno dopo dalla tragica scomparsa della madre col cuore pieno di tristezza, trascinando comunque i reggini e sfiorando l'impresa di una storica promozione in serie A, guadagnandosi inoltre il trofeo di miglior realizzatore delle Final Four.

Da allora sono passati due anni e nel frattempo la Reggio Bic ha ritrovato le giuste energie mentali per riprovare a fare il salto di qualità, con la speranza che quest'anno il destino non si metta nuovamente contro la voglia di stupire dei calabresi.

Stefano Rossetti ritorna a Reggio mostrando nuovamente il suo incredibile palmares, ha vinto praticamente tutto: 2 campionati europei con la nazionale italiana, partecipando anche con la stessa a 3 mondiali ed una paralimpiade, 3 coppe dei campioni, 2 coppe wergauven, 14 scudetti, 12 coppe italia e 5 supercoppe italiane, tutto con il proprio storico club ovvero, il Santa Lucia Sport Roma, sempre al fianco dello storico coach e adesso ct delle nazionali Carlo di Giusto.

Fu proprio la Reggio Calabria Basket in carrozzina a convincerlo per la prima volta di giocare nella serie cadetta, dove anche in questa categoria si è dimostrato di essere in assoluto il più forte.

Reggio Calabria si dimostra cosi una sorta di seconda casa dove con grande piacere Rossetti ha scelto di ritornarci.