US Catanzaro Subbuteo, buoni risultati individuali in Liguria e Piemonte

Altra domenica densa d'impegni per i giocatori dell'US Catanzaro Subbuteo. Ben 5 i giallorossi impegnati in 2 diversi tornei di Subbuteo Fisct, Domenico Tassone, Alessandro Nefi e Fabio Pierpaoli a Casella (GE), Mauro Dighero e Luigi Santise a Montiglio Monferrato (AT). In Liguria bravissimi tutti e tre che passano il girone di qualificazione giungendo alla fase ad eliminazione diretta, dove Capitan Tassone arriva fino alla semifinale persa ai piazzati dopo aver tra gli altri eliminato Pierpaoli in uno scontro fratricida. In Piemonte ottima prestazione di Dighero che giunge anch'egli fino alla semifinale, semifinale raggiunta anche da Santise nel tabellone cadetti. Ottime prestazioni di tutti i giallorossi quindi ed appuntamento a metà novembre per il Challenge di Genova.

Dettagli Creato Lunedì, 29 Ottobre 2018 20:30