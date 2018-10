Scuola di basket Viola& Ymca Siderno: operazione sinergia

Un cammino parallelo fondato sulla voglia di far crescere i giovani della provincia reggina.

Intuizione metropolitana firmata da Scuola di Basket e dall'Ymca Siderno.

Il responsabile del settore giovanile del network nero-arancio, Coach Gianni Tripodi e tutto il suo staff saranno in prima linea per potenziare e far bene all'interno del progetto che andrà ad unire le due realtà nel segno della pallacanestro.

Carlo Sgarlato, pedina fondamentale dell'Ymca Siderno ed in generale di tutta la riviera ionica, invece, sarà un cardine del progetto che unirà nero-arancio ed Ymca.

L'obiettivo comune vedrà viaggiare Coach Tripodi verso la costa per allenare con progetti individuali i giovani talenti di Siderno e dintorni.

Gli atleti di Scuola di Basket edYmca giocheranno insieme per creare gruppi giovanili integrati e con voglia di crescere.