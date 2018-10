A Reggio Emilia, Scordo esordisce nella 50km di marcia

Domenica 21 ottobre il marciatore reggino Giuseppe Scordo (ASD ICARO RC) ed il Responsabile regionale del settore marcia Felice Scotto, nonché suo allenatore, si sono recati a Reggio Emilia per prendere parte al Campionato Italiano Individuale della 50km di marcia Sen/Pro Maschile e Femminile. Una bella giornata tiepida ha aiutato Scordo nell'impresa, che, all'esordio sulla distanza, completa la gara sotto le 5 ore con il tempo di 4h57:43, concludendo in 5^ posizione e con un gesto tecnico pulito ma anche alle spalle di molte stelle della marcia azzurra tra cui Gregorio Angelini (4h01:17) e Leonardo Dei Tos (3h59:48). Da sottolineare è anche l'ottimo controllo di gara di Scordo il quale, nonostante un problema fisico che lo ha costretto a rallentare, adotta un ritmo di progressione. Ha preso parte alla gara anche l'altro marciatore reggino, tesserato per la società Bergamo Oriocenter 1959, Gianluca Lammendola. Inoltre i 36 punti conquistati da Giuseppe Scordo permettono alla ASD ICARO di fare un salto nella classifica del Campionato Italiano di Società di Marcia. Grande soddisfazione dello staff di FIDAL Calabria ma soprattutto da parte dei suoi tecnici Felice Scotto e Filomena Cozzupoli e di tutti i membri della ASD ICARO RC.

