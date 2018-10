Presentata la Stagione Sportiva 2018/2019 del Cus Cosenza Rugby

Sabato si è tenuta, presso gli impianti sportivi del CUS Cosenza, la conferenza stampa per la presentazione della Stagione Sportiva 2018/2019 del Cus Cosenza Rugby.

A presiedere la conferenza il Magnifico Rettore dell'Università della Calabria G.M.Crisci, in rappresentanza del Cus Cosenza il consigliere Raffaele Andrieri, data l'assenza per motivi personali, del Presidente F.A. Violo, la Responsabile del settore Rugby Mariafrancesca Azzinnaro.

Quest'ultima, dopo un breve resoconto della stagione appena trascorsa e quindi dell'avvenuta promozione in serie C1 della squadra, ha affermato come l'organigramma del settore quest'anno sarà in grandi linee confermato, forti dell'esperienza e dei successi della scorsa stagione, l'obiettivo sarà quello di dare più slancio e visibilità al settore.

Durante la conferenza è stata presentata la squadra Seniores formata da:

Barile Giuseppe, Bianco Emmanuele, Converso Victor Hugo, Cozza Claudio, Cozza Fabrizio, D'Ambrosio Ernesto, De Tommaso Nazareno, Di Donato Giovanni, Ferraro Andrea, Greco Francesco,Guarasci Dario, Macario Eros, Morano Carmelo, Mustaro Francesco, Ruffolo Eugenio, Santelli Lorenzo, Sisca Ivan, Veltri Giuseppe, Zicchillo Pasquale.

La seniores sarà allenata dal coach Renato Foco a cui tutta la società ha dato piena fiducia per quello che ha profuso negli anni con le categorie minori. Il XV capitanato da Giovanni Di Donato disputerà il campionato pugliese di C1, avendo come obiettivo principale la permanenza in categoria, ma nessuno si dai limiti e vedremo cosa succederà suoi campi, partita per partita.

A seguito l'intervento del capitano della squadra femminile Maria Snaz Boscarelli, che ha annunciato la partecipazione alla Coppa Italia in Puglia.

La presentazione si è poi conclusa con il progetto "Mini rugby", settore nettamente cresciuto nel corso di questi ultimi anni, grazie alla sinergia positiva con l'Istituto Comprensivo Rende Centro, ma soprattutto alla collaborazione diretta con il Prof. Giuseppe Stamile.

È intervenuto poi l'Avv. Paolini in rappresentaza della F.I.R., entusiasta per il lavoro fin qui svolto, ha ribadito la volontà di portare avanti la candidatura della città di Cosenza come sede per il test match del 2020 Italia-Samoa, sostenendo che il CUS Cosenza dovrà rivestire un ruolo chiave nell'organizzazione dell'evento.

A concludere l'iniziativa, il Magnifico Rettore dell'Università della Calabria, G.M. Crisci, il quale, definendosi primo tifoso del CUS Cosenza e del Rugby in particolare, si ė complimentato con l'intero settore per i traguardi raggiunti, su tutti la promozione in C1, che daranno maggior lustro al CUS e al nostro Ateneo! Ha continuato spronando gli atleti affinchė non mollino la presa e diano il meglio per cercare di puntare sempre più in alto. Non si è sottratto dall'impegno di sostenere in tutti i modi possibili lo sport nell'ateneo, dando sempre più impulso alla realizzazione della Cittadella dello Sport all'interno del Campus.

Appuntamento a Domenica prossima 14 Ottobre, per la prima Serie C1, presso gli impianti del Cus Cosenza Rugby ore 15.00 tra Cus Cosenza e Salento XV Trepuzzi.