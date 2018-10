Tennis Europe Junior Masters a Reggio Calabria: italiani in lotta per il quinto posto

Lotteranno entrambi per il quinto posto i due italiani impegnati al Tennis Europe Junior Masters 2018 in fase di svolgimento al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria. Sia Giorgia Pedone che Niccolò Ciavarella hanno infatti vinto i rispettivi incontri nel tabellone di consolazione under 14, utile per completare al meglio la loro esperienza al Master. Pedone, superata la fase dell'emozione, ha impiegato poco più di quaranta minuti per superare la Svizzera Naef, con un secco punteggio (6-0, 6-0), numeri che confermano la determinazione della giovanissima azzurra in questo torneo. Vittoria anche per Ciavarella che dopo un momento di difficoltà nel primo set e' riuscito a recuperare avendo la meglio nel tiebreak contro il polacco Pieczonka, poi ritiratosi nel secondo set. Gli italiani giocheranno la finale per il quinto e sesto posto, domani (domenica), a partire dalle ore 14.30. La giornata si è contraddistinta dal bel tempo, con tutti gli ospiti che hanno avuto modo di vivere al meglio tutti gli spazi del circolo. Una presenza costante in tutte le fasi della giornata e' stata quella del Presidente del Circolo Polimeni, Igino Postorino, che insieme agli altri consiglieri del Direttivo, ha supportato la delegazione del Tennis Europe Junior presente a Reggio Calabria. Pronostici confermati nella semifinale femminile under 16, con la croata Wurth vittoriosa contro la Ceca, Panchartek, che comunque non ha sfigurato. Facile la vittoria della seconda seminale per la corata Ruzic che liquida la lituana Bubelyte (6-2, 6-0). Combattuta anche la semifinale maschile under 16, con la vittoria a sorpresa del bulgaro Nesterov (7-6, 6-3) contro il serbo Popovic (testa di serie n.1). Nella seconda semifinale under 16 affermazione sofferta per il lettone Linkuns-Mozorovs che impiega tre set per avere la meglio sul serbo Teodorovic (4-6, 6-4, 6-2). Nella categoria under 14 maschile il russo Zhzhenov si e' imposto in due set contro il ceco Donald con il punteggio di (6-2, 7-5). L'ultima semifinale under 14 e' andata al ceco Barton che ha eliminato il pari grado Poljicak (testa serie n.1) in due set con il punteggio di (7-6, 6-4). Nella categoria under 14 femminile pronostico rispettato per la serba Idrizovic vittoriosa contro la bulgara Falei (6-3, 6-2). Percorso netto anche per la serba Idrizovic contro la bulgara Dimitrova, battuta con il punteggio di (6-3, 6-2). Gli orari delle partite di domani, domenica 7 ottobre, partiranno dalle ore 10.00. La finale under 16 inizierà alle ore 14.30. La cerimonia di premiazione sarà a seguire, intorno alle ore 17.00.

Risultati semifinali under 16 femminile: Wurth b. Panchartek: 6-4, 7-5; Ruzic b. Bubelyte: 6-2, 6-0.

Risultati semifinali under 16 maschile: Nesterov b. Popovic: 6-3, 7-6; Linkuns-Mozorovs b. Teodorovic: 4-6, 6-4, 6-4.

Risultati semifinali under 14 maschile: Zhzhenov b. Donald: 6-2, 7-5; Barton b. Poljicak: 7-6, 6-4.

Risultati semifinali under 14 femminile: Idrizovic b. Falei: 6-3, 6-2; Dimitrova b. Laskevich: 6-3, 6-4

Tabellone di consolazione

Under 16 maschile: Horak b. Petrovic 5-2, rit.; Siniakov - Bielinsky (non disputata).

Under 16 femminile: Suvirdjonkova - Belokrylova: 7-6, 6-2; Spaka b. Palecek: 6-4, 6-1.

Under 14 maschile: Pieczkowsky b. Ivanovski: 2-6, 6-0, 6-2; Ciaravella b. Pieczonka: 7-6, 3-2 rit.

Under 14 femminile: Pedone b. Naef: 6-0, 6-0; Zeylanova b. Simeva: 6-2, 7-5.

Gli incontri di domani, domenica 7 ottobre 2018:

Finale 5^ posto under 14 maschile: Ciaravelli - Pieczkowsky; finale 5^ posto femminile: Pedone - Zeylanova. Finale 5^ posto under 16 maschile: Horak - Siniakov;

Finale under 14 maschile: Zhzhenov - Barton.

Finale under 14 femminile: Idrizovic - Dimitrova.

Finale under 16 maschile: Nesterov - Linkuns-Mozorovs.

Finale under 16 femminile: Wurth - Ruzic.