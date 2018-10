Reggio, prima giornata del Tennis Europe Junior Masters 2018

Nella prima giornata del Tennis Europe Junior Masters 2018 avanzato tutti i giocatori favoriti. Al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, nonostante il maltempo, l'organizzazione e' riuscita a ripristinare tutti i campi in terra rossa, facendo slittare solo di qualche minuto l'avvio ufficiale degli incontri. C'era attesa per le gare dei due italiani, impegnati nella categoria under 14, Georgia Pedone e Niccolò Ciavarella. Capitati nel sorteggio contro le rispettive teste di serie, i due azzurri hanno cercato di messo in campo il massimo impegno, non riuscendo però a superare il turno. Restano però in gara per gli altri piazzamenti. Sfortunato l'esordio della quattordicenne palermitana Georgia Pedone che affrontava la testa n.1 della categoria, Idrizovic. Dopo una lunga fase di equilibrio nel primo set, l'italiana ha ceduto fisicamente contro un'avversaria apparsa piu' completa nella gestione del gioco. "Potevo fare di più nei momenti decisivi, soprattutto nella parte centrale del primo set - ha dichiarato Pedone - non l'avevo mai incontrata direttamente, la conoscevo per averla vista giocare in altri tornei. Oggi non ha sbagliato nulla, ho provato di tutto per metterla in difficoltà. Sono ugualmente contenta della mia prestazione e della partecipazione a queste finali". Nella categoria under 14 maschile il romano Ciavarella si e' dovuto arrendere in due set contro il croato Poljicak (6-3, 6-1). Anche in questo caso e' prevalsa la maggiore precisione dell'avversario che ha lasciato poco spazio all'intraprendenza dell'italiano. Come da tradizione la prima giornata del Tennis Europe Junior Master e' trascorsa anche all'insegna della partecipazione attiva delle scuole di Reggio Calabria che hanno avuto l'occasione di assistere ad incontri di buon livello. Apprezzato dagli ospiti internazionali l'angolo dedicato al bergamotto, allestito in sinergia con il Consorzio di tutela, con le essenze, i frutti e piccoli dolci.

Dettagli Creato Venerdì, 05 Ottobre 2018 19:56