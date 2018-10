Scuola di Basket Viola, ottimo test contro Botteghelle

La Scuola di Basket Viola continua ad allenarsi per preparare al meglio l'esordio in campionato in Serie C Silver.

Un nuovo test e tanta corsa nell'amichevole infrasettimanale giocata contro la Botteghelle Basket.

Nero arancio in otto uomini senza pedine importanti come il play titolare Barrile ed il centro Grgurovic.

I ragazzi di Coach Polimeni hanno corso e ben figurato contro i bianco-blu, team che parteciperà al campionato di Serie D.

Un'amichevole positiva: molto bene l'impatto di Andrea Muià per i nero-arancio in compagnia dell'ex di turno Brandon Viglianisi.

Il ragazzo di Roccella è indiscutibilmente il migliore dei suoi ed ha duellato molto bene contro l'Mvp bianco-blu, Santo Vazzana

La Botteghelle di Coach D'Agostino ha schierato, per l'occasione, un altro figlio del Pianeta Viola: il classe 1989 Pietro Vazzana indimenticabile prospetto giovanile cresciuto in nero-arancio.