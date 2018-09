Trofeo CONI Kinder+Sport, la Calabria si aggiudica il secondo posto

La Calabria, rappresentata dalla squadra composta dai ragazzi e dalle ragazze del Centro Federale Territoriale di Catanzaro, si è aggiudicata il secondo posto nell'edizione 2018 del Trofeo CONI Kinder+Sport, la manifestazione organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che quest'anno, in occasione della Settimana dello Sport, si è svolta a Rimini. Una grande soddisfazione per lo staff del Centro Federale Territoriale di Catanzaro, che ha accompagnato i ragazzi e le ragazze del CFT in questa entusiasmante avventura sportiva.

Il buon risultato raggiunto dalla rappresentativa calabra nell'importante torneo nazionale induce i componenti dello staff a continuare a fare sempre di meglio per contribuire alla formazione tecnico-sportiva delle giovani leve del calcio. I complimenti del Coordinatore Federale SGS Calabria, Massimo Costa, vanno ai ragazzi Morelli, Falvo e Rafele e alle ragazze Bertone, Vona e Sacco, che, con sano agonismo, hanno sfidato le squadre degli altri Centri Territoriali italiani, dimostrando buone capacità, nonché ad Andrea Verrengia, responsabile tecnico del CFT Catanzaro, e a Maria Teresa Greco, tecnico CFT.

Il primo posto del Trofeo CONI è stato conquistato dalla squadra composta dai ragazzi e dalle ragazze dei Centri Federali Territoriali di Bolzano ed Egna. La rappresentativa dell'Alto Adige ha superato i coetanei provenienti dal CFT di Catanzaro, che, tuttavia, hanno conquistato il secondo posto in classifica, lasciando dietro di loro i giovani del CFT di Solomeo di Corciano (Umbria).

Ora, con quest'ultimo successo in bagaglio, il Centro Federale Territoriale di Catanzaro si appresta ad aprire, con il consueto entusiasmo e impegno, una nuova stagione dedicata alla crescita tecnico – sportiva delle giovani generazioni calcistiche calabresi.