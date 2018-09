Tennistavolo, il Castrovillari ai tornei regionali svolti a Vibo Valentia si afferma con un tris di risultati

Nel fine settimana appena trascorso si sono avviati i tornei regionali della nuova stagione agonistica. Le gare indette dal Comitato regionale Calabria, e organizzato dalla società Atlantide di Vibo Valentia nonché dal tennistavolo Castrovillari , hanno conquistato ben 3 podi con gli atleti Marika Veltri - seconda posizione nel singolo femminile-, Roberto Aita - terza posizione nel singolo maschile di quarta categoria il quale si fermava solo in semifinale; altro podio con una importante terza posizione nel singolo maschile di sesta categoria è stato ottenuto dal giovane Antonio Belmonte proveniente dal Cosenza che da quest'anno veste la maglia del Castrovillari.

Soddisfazione, naturalmente, per il presidente del Castrovillari, De Gaio il quale alla stampa ha dichiarato :" l'inizio è ottimo in attesa del debutto ufficiale in B1 NAZIONALE , previsto per sabato 29 settembre in Sicilia, a Siracusa.

