Pallavolo, Saverio De Santis ultimo colpo di mercato della Conad Lamezia

Si chiude con il giovane libero di Cinquefrondi, Saverio De Santis, il mercato della Conad Lamezia in vista della prossima stagione in serie A2. Con l'arrivo del classe 1999 nativo di Locri il roster a disposizione di coach Nacci è completo e più che mai competitivo in ogni singolo reparto

Cresciuto nel settore giovanile della Pallavolo Palmi, De Santis è approdato a 15 anni alla corte di mister Polimeni a Cinquefrondi dove è rimasto per due stagioni per poi spiccare il salto, lo scorso anno in serie A2 in forza a Gioia del Colle.

"Quello da poco concluso è stato il mio primo anno fuori casa, è stata un'esperienza bellissima. Siamo usciti ai quarti di finale in Coppa Italia e nei play-off siamo stati sconfitti in semifinale da Siena. È stata una stagione ricca di emozioni e per me di grande crescita. Mi sono relazionato con atleti fortissimi, è stato stimolante ed importante per un giocatore giovane come me allenarsi ogni giorno con atleti che sono dei grandi professionisti. Nonostante la mia giovane età, poi, sono riuscito a ritagliarmi i miei spazi e a togliermi qualche soddisfazione"

Dopo l'esperienza lontano da casa, si torna in Calabria e si ritrovano vecchi amici

"Quest'anno mi fa piacere essermi riavvicinato, essere tornato in Calabria e sono contentissimo di poter ritrovare amici come Zito e Aprile con i quali sono stato benissimo due stagioni a Cinquefrondi. Non vedo l'ora di conoscere anche gli altri e cominciare a lavorare"

Giovane ma già con le idee chiare, De Santis sa che la strada da fare per diventare un atleta completo è ancora lunga

"Mi ritengo un libero più di difesa che di ricezione, mi piace difendere e ricostruire l'azione.

Devo ancora crescere e migliorare in ricezione – riconosce - per diventare un giocatore completo. Mi piace lavorare molto, non ho paura della fatica e del lavoro, di sudare in palestra e questa nuova stagione in serie A con giocatori di altissimo livello sarà utilissima per affinare questo fondamentale e proseguire nella mia crescita tecnica"

Le aspettative nei confronti della stagione ormai prossima sono ovviamente molto alte

"Mi aspetto innanzitutto di dare il massimo e di riuscire a realizzare gli obiettivi della società. Il mio obiettivo è sempre doppio, ogni giorno punto ad essere più forte del giorno prima e ad aiutare i compagni ad ottenere la vittoria"