La "Pirossigeno Città di Cosenza" ha scelto Pierpaolo Muto come allenatore della squadra Juniores che parteciperà al "Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque". Il giovane tecnico cosentino, che in passato ha guidato il Giove C5, la Morrone C5 femminile, la Scuola Calcio Romualdo Montagna oltre a vantare numerose presenze come calcettista, "con umiltà e dedizione al lavoro saprà farsi strada" dichiara il presidente Fuoco.

"Ho accettato in pieno il progetto della Pirossigeno Città di Cosenza consapevole che è una piazza importante e, per me, poter allenare la Juniores è un'occasione incredibile - dichiara il neo allenatore rossoblù che ha già diretto il primo stage per giovani nati dal 2000 al 2002 -. Guiderò un gruppo giovane, quasi tutti nati nel 2000 o nel 2001. Qualcuno è al primo anno di calcio a 5, altri al secondo, avranno bisogno di tempo per conoscere al meglio questa disciplina ma ho molta fiducia in loro e confido nel mio lavoro ed in quello della società."

"Insieme al presidente Fuoco, al mister Mendicino ed al mister Muto abbiamo fissato due obiettivi: la crescita dei ragazzi - afferma il d.g. David - ed il loro graduale approdo in prima squadra. In quest'ottica è previsto un lavoro di equipe che si svilupperà anche attraverso costanti amichevoli tra le due formazioni."

Il secondo stage si svolgerà lunedì 23 luglio alle ore 18 sempre all'interno del Palazzetto dello Sport "D. Ferraro" di Cosenza.