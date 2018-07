Grande soddisfazione per il presidente di ARCA, Angelo Napolitano al quale il Coni ha conferito la "Stella al Merito Sportivo 2018". Un importante riconoscimento che celebra il grandissimo impegno, suo e di tutta l'associazione a favore degli scacchi. La massima onorificenza del CONI è stata consegnata nelle mani di Angelo Napolitano dal delegato provinciale Coni, Aldo Gravino, nel corso della cerimonia di premiazione del Campionati italiani giovanili di scacchi under16, sabato 7 luglio, nell'anfiteatro del Santa Caterina Village di Scalea, gremito in ogni ordine di posti.

"L'onorificenza della Stella al Merito Sportivo - ha affermato in una recente intervista il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò - è la nostra più importante onorificenza e valorizza le elevate qualità sportive e la professionalità degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e delle associazioni sportive che giornalmente contribuiscono a divulgare e promuovere la pratica sportiva e i suoi valori culturali e sociali ed esprime insieme la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita ed all'affermazione dello sport Italiano."

Angelo Napolitano, visibilmente emozionato, ha ritirato la stella al merito sportivo ricordando come questo traguardo sia stato possibile grazie all'inesauribile impegno di tutto lo staff dell'associazione, nessuno escluso!

"Il gioco degli scacchi, come ogni altro sport – ha sottolineato Napolitano - è fondamentale, per educare i ragazzi ad affrontare al meglio la vita adulta. Sono ormai 12 anni che ci dedichiamo a questo sport con il festival internazionale di scacchi Riviera dei Cedri, appuntamento scacchistico di rilevanza nazionale, co-finanziato dalla regione Calabria, che si realizza nell'alto Tirreno cosentino allo scopo di valorizzare il forte legame esistente tra identità del territorio, cultura e turismo sostenibile. Siamo stati onoratissimi della fiducia che ci ha accordato la federazione scacchistica italiana e abbiamo dimostrato di essere capaci di ospitare eventi sportivi importanti come il campionato assoluto di Scacchi 2017 e i campionati italiani giovanili di scacchi under16 che ha fatto registrare il record assoluto di iscritti".