Coppa Italia giovanile 2018 di pugilato, trionfa Siria Valenti

Organizzata dall'Amaranto Boxe – Flash Natoli si e' svolta nello splendido scenario del villaggio Santandrea la finale della Coppa Italia giovanile 2018 di pugilato . Presenti 126 bambini provenienti da tutte le regioni italiane , i quali si sono guadagnati il diritto di partecipare a questa finale dopo aver superato una durissima selezione a livello regionale che ha visto la partecipazione di oltre 10.000 bambini.

L'Amaranto boxe e' stata la società con il più alto numero di partecipanti 7 su 7 , praticamente la squadra calabrese era formata da soli ragazzi del nostro team ( unica società italiana ad essere riuscita in questa impresa ) . Ottima organizzazione che ha visto la presenza di oltre 500 persone suddivise tra : atleti , tecnici staff F.P.I. e tantissimi genitori al seguito . Grande performance dei ragazzi calabresi che hanno vinto la categoria " Cuccioli " con la bellissima Valenti Siria che nella sua categoria ha avuto la meglio su 15 ragazzi ed una ragazza ( nelle categorie giovanili si gareggia insieme ragazzi e ragazze ) . Siria è stata impeccabile disputando tre bellissime prove : circuito ad H , salto con la funicella e prova tecnica al sacco , alla fine di tutte e tre le prove grazie alla sua velocità e abilità nelle prove fisiche ed alla sua grinta e tecnica al sacco Siria si è classificata al primo posto con 152 punti ( unica atleta a superare quota 150 ) . Che dire di Siria , una bellissima ragazzina con una grinta e una voglia di vincere fuori dal comune , basta pensare che ha iniziato ad allenarsi solo 5 mesi fa e i risultati fin qua ottenuti sono qualcosa di incredibile . Ottima la prova degli altri due talenti dell'Amaranto Boxe , Santo Ielo e Francesco Nocera che si sono piazzati al secondo posto con un solo punto e mezzo di distacco dai primi classificati . A detta di quasi tutti i tecnici i due ragazzi calabresi meritavano qualcosa in più nella prova tecnica , ma qualche giudice non l'ha pensata così . Ricordiamo che la coppia calabrese l'anno scorso si è aggiudicata il trofeo C.O.N.I. , e tra qualche mese avranno la possibilità di riscattarsi e bissare il successo dell'anno scorso . Buoni piazzamenti per le altre due coppie dell'Amaranto Boxe : Saverio Nocera e Broccio Arianna che nella categoria allievi si sono classificati al decimo posto e Bruno Cutrupi che in coppia con Francesco Liuzzo si sono classificati undicesimi . Con questi risultati la nostra regione si è classificata al quarto posto nella classifica generale per regioni a soli 4 punti dalla Campania che si e' aggiudicata il primo posto . Un ottimo piazzamento che fa molto ben presagire per il futuro della boxe calabrese . Il merito principale di questi risultati va al delegato regionale giovanile nonché tecnico dell'Amaranto Boxe Paolo Ielo e a tutti gli altri tecnici del team : Salvatore Pace , Francesco Versaci , Alfredo Natoli , Domenico Massarini e Lillo Marchese . Un altro ringraziamento particolare va alla F.P.I. che ha creduto nel nostro progetto organizzativo , ai titolari del Villaggio Santandrea , al coorganizzatore Franco Barbuto e soprattutto all' assessore regionale con delega allo sport Giovanni Nucera che ha creduto sin dal primo minuto a questo grandissimo evento che ha portato nella nostra regione oltre 500 persone provenienti da tutte le regioni italiane .