Nuoto, successo per il terzo Trofeo Baia di San Nicola Arcella in acque libere

La FIN Comitato Regionale Calabria ha organizzato il 3° Trofeo Baia di San Nicola. Il torneo, inserito nel calendario agonistico, è stato riconosciuto come campionato regionale Agonisti – Masters di Nuoto di Fondo e Mezzofondo. Circa 300 gli atleti impegnati in due circuiti da 2 e 3 chilometri.

Una grande prova di orgoglio per la squadra Sport4life del presidente Carmine Manna che, nelle acque della Baia di San Nicola Arcella, ha partecipato alle gare. Dopo l'esordio, avvenuto il 17 giugno a Cirella, che non aveva portato a grossi risultati, gli atleti della Sport4life capitanata da Giuseppe Bisogno hanno vinto ben 8 medaglie: 1 oro di Valeria Guerra, 2 argenti di Pierluca Bruni e Domenico Umbrello, e 5 bronzi. Due di Luca Lamberti, Salvatore Alfano, Ivan Favretto e Domenico Umbrello.

Il pathos e l'enfasi viaggiano in maniera proporzionale alla lunghezza della gara, per finire in giubilo liberatorio, assordante e pieno, nel momento in cui il tempo si ferma e le emozioni si muovono in maniera incontenibile.

"Sono molto soddisfatto – commenta Carmine Manna – per questo ennesimo buon risultato. Nuotare in acque libere è senza dubbio più difficile perché ci sono molte variabili da considerare e anche stavolta i nostri atleti hanno dato prova di essere un grande gruppo"