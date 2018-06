Si lavora senza sosta in casa Villese in vista dell'inizio della nuova stagione sportiva ormai alle porte e così, dopo l'annuncio dell'affiliazione della società con l'Atalanta, un altro tassello importante viene messo a punto nel completamento della compagine tecnica. Si vociferava già da qualche giorno ed oggi è giunta l'ufficialità, raggiunto l'accordo tra il Presidente Postorino e Michele Cotroneo che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo della società nero verde.

L'annuncio arriva dal Presidente della Villese Donato Postorino: " siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto con il ds Cotroneo, un professionista del settore, conosciutissimo nell'ambiente, una figura esperta nel campo dilettantistico che rappresenterà un valore aggiunto per la composizione della squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Promozione regionale. Il nuovo direttore si occuperà in primis del gruppo che lo scorso anno ci ha permesso di mantenere la categoria, calciatori fantastici che hanno già manifestato la volontà di continuare a vestire la maglia della Villese, ma non meno importanti saranno anche le trattative legate a ragazzi del settore giovanile già richiesti da diverse società professionistiche come Vibonese, Reggina e Città di Messina."

"Un ringraziamento particolare va a tutta la compagine societaria, che sta lavorando alacremente da settimane per la programmazione di tutte le attività che la società Villese affronterà il prossimo anno, partendo dalla scuola calcio per finire alla prima squadra, un impegno importante che comincia a dare i primi frutti".

Inizia un nuovo corso per la Villese che visti gli ultimi annunci, dimostra la volontà di voler far bene programmando al meglio un futuro che si prospetta di primissimo livello.