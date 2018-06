Tennistavolo Castrovillari esulta: casa 2 titoli di Campione Regionale e 2 medaglie di Bronzo

Si sono conclusi domenica 24 giugno i Campionati Regionali di categoria a Reggio Calabria. Ottime le prestazioni degli atleti del Pollino che portano a casa 2 titoli di Campione Regionale e 2 medaglie di Bronzo .

​Oro per Olawale Segun e Luca Lombardi nel doppio maschile assoluto e oro per Giuseppe De Gaio in coppia con Roberto Aita nel doppio Veterani 50/60 che conquistano anche la medaglia di Bronzo nel singolo veterani 50/60 .

Nel doppio assoluto l' impresa non è da poco conto perché i due atleti castrovillaresi hanno recuperato due set di svantaggio nella finale giocata contro Daniele Rizzo e Michele D'Amico del Tennistavolo Galaxy Reggio Calabria, chiudendo l'incontro per 3 set a 2 . Nel doppio veterani 50 / 60 Aita e De Gaio hanno conquistato il titolo con una grande concentrazione e voglia di risultato vincendo prima in semifinale per 3 a 2 Franco Cusato ( Crotone) e Aldo Belmonte ( Cosenza) e poi in finale con un netto 3 a 0 l' esperto Gregorio Curello in coppia con Onorato Passarellli dell'Atlantide Vibo.

Nel singolo 50/ 60 Roberto Aita e Giuseppe De Gaio passavano il girone per poi arrendersi entrambi per 3:1, nel penultimo atto della gara, a Curello dell'Atlantide e a Cusato del Crotone .

Il Team del Pollino con i Campionati Regionali chiude una stagione a dir poco molto positiva, caratterizzata da tanti successi e confermando il livello del tennistavolo castrovillarese.

Dettagli Creato Lunedì, 25 Giugno 2018 12:43