Carlo Alia nuovo mister del Locri Futsal

Il nuovo Locri Futsal inizia e lo fa dal suo leader tecnico, Carlo Alia infatti sarà il nuovo manager del Locri Futsal, sarà il mister della prima squadra e avrà compiti di gestire il mercato della squadra.

Il nuovo corso amaranto inizia dando il timone della squadra ad un locrese doc come Alia e gli conferisce anche la completa gestione del mercato.



Il commento di mister Carlo Alia: "Riparto con tanta umiltà e voglia di fare, spero di dare un contributo importante a questo nuovo progetto sportivo che mi coinvolge con la figura di manager. Prometto tanto lavoro e dedizione per raggiungere gli obiettivi comuni. Ritorno in panchina dopo tanti anni e ho grande entusiasmo, dopo aver vinto tre campionati con l'ex Locri, mi ero un pò fermato per esigenze familiari, ora ho grande entusiasmo e voglio tornare ad insegnare futsal e fare bene".

Successivamente sarà presentato anche lo staff tecnico che affiancherà Alia in questa nuova stagione di serie C1 di futsal calabrese.

Il mercato giocatori lo sta gestendo sempre Alia, che sottotraccia sta cerando di individuale i profili adatti al suo gioco e alla squadra.