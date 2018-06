Non si ferma il mercato in entrata della Pirossigeno Città di Cosenza: il presidente Fuoco ed il d.g. David sono sempre all'opera per formare una rosa che rispecchi quanto più possibile le volontà del tecnico. Così dopo le recenti conferme, mister Mendicino è pronto ad abbriacciare un nuovo giocatore, esperto e affermato in ambito nazionale, reduce da due stagioni in serie B con la "Farmacia Centrale Paola". La società cosentina è infatti lieta di annunciare l'ingaggio di Alessandro Chiappetta.

"Ho voglia di rimettermi in gioco - ha esordito il neo rossoblù -. Ho ricevuto varie proposte ma quella della Pirossigeno Città di Cosenza mi ha colpito molto, visto l'ambizioso progetto che il presidente Fuoco ed il direttore David mi hanno presentato. Credo ci sia tutto per far bene qui".

Altro grande acquisto quindi per la squadra del presidente Fuoco che aggiunge: "Sono fiducioso per la prossima stagione, raggiungeremo gli obiettivi previsti lavorando con umiltà e costanza."