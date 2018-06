Carrera Cup Italia, weekend rovente per Iaquinta a Misano

Sarà un weekend impegnativo e ricco di fascino, quello che attende Simone Iaquinta nel quarto round della Carrera Cup Italia. Il campionato monomarca di casa Porsche approda a Misano Adriatico e Iaquinta vuole farsi trovare pronto per guadagnare punti preziosi al volante della sua Carrera 911 curata da Ombra Racing - Centro Porsche Catania.

Il pilota calabrese dovrà sfruttare al meglio le sue caratteristiche e la conoscenza del tracciato, e si troverà di fronte avversari di alto rango. I 4.180 metri del circuito metteranno a dura prova i piloti in gara, e Iaquinta dovrà dimostrare di avere una marcia in più conducendo una gara accorta e allo stesso tempo prestante.

Sarà dunque un fine settimana intenso, che inizierà domani, venerdì 15 giugno alle 18,25 con le prove libere. Sabato mattina, alle 11, il segnale di start per le qualifiche, che precederanno gara uno, in programma alle 16,20. Gara due invece scatterà domenica, alle 12,20, con diretta streaming in alta definizione sul sito www.carreracupitalia.it.