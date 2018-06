Il campionato regionale Under 13 lo vince la Viola Reggio Calabria di Coach Armando Russo.

Nella finalissima giocata al PalaCalafiore, vibrante e combattuta per quaranta minuti dai giovanissimi di Viola e Basketball Lamezia la spuntano i reggini.

Gara altalenante con continui cambi di fronte e vantaggi in doppia cifra annullati grazie alle belle reazioni dei 2005 e 2006 in campo per gli allenatori Russo e De Summa.

Vincono i reggini che confermano un'ottima tradizione giovanile affiancando al titolo regionale Under 13 i successi nel campionato interregionale Under 18 con la Sicilia ed il raggruppamento regionale Under 14.

Lamezia, nell'importantissimo anno della storica promozione in Serie B può guardare con orgoglio ed estrema attenzione al gruppo giovanile giallo-blu.

Viola Reggio Calabria-Basketball Lamezia 71 -69

(18-18,14-24,22-11,17-16)

Viola:Accurso 4,Izzo,Surace 2,Pucinotti 15,Pileggi ,Sårbara 4,Velonà 4,Speranza,Malaspina ,Nava 35,Figliomeni,Cuzzocrea 2.All Armando Russo

Basketball Lamezia:Giampà 35,Arcieri,Greco 4,Miscimarra 9,Baronello,Lombardi 3,Grande 4,Ferraiuolo,Costantino,Cerra 6,Puritano ,Fazzari.All Massimo De Summa Ass Giuseppe Adone

Arbitri Viglianisi e Cristarella