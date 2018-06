Basket, progetto giovani Calabria: giornata conclusiva al Campo Ymca di Siderno

Un'intera giornata di basket giovanile a Siderno.

Domenica dieci giugno 2018 si concluderà con una grande festa del basket uno dei progetti federali più seguiti ed apprezzati in regione.

Il Progetto Giovani Calabria, percorso ideato dal Referente Tecnico regionale Simona Pronestì si concluderà tra sole, mare e pallacanestro nella storica struttura del Campo Ymca di Siderno.

Gli atleti classe 2005 in arrivo da tutta la regione, dopo esser stati divisi per zone ed dopo aver svolto un percorso importante fatto di allenamenti e partite si sfideranno per la giornata finale.

La prima palla a due è prevista per le ore 9 del mattino. I saluti, dopo altre tre sfide, finali incluse, attività di 3 contro tre e Giochi a Canestro sulla Spiaggia avverranno alle ore 19.

Il dirigente della selezione Green riguardante "Reggio Calabria città" sarà Roberto Priolo supportato dai Coach Armando Russo e Luca Laganà.

La selezione Blu in arrivo da "Cosenza e provincia" del Dirigente Antonio Tiberi manderà in scena un trio di allenatori composto da Andrea Fiertler, Giuseppe Saccone e Luigi Coluccio.

La selezione Red da Catanzaro sarà coordinata dal Dirigente Danilo Cirelli e dai Coach Umberto Di Martino, Fausto Scerbo ed Antonio Giglio.

I padroni di casa della selezione Yellow in arrivo dalla Costa Ionica saranno coordinati da Carlo Sgarlato: in campo ci saranno gli allenatori Antonio Costa, Euprepio Padula e Rosario Pirrotta.

ATLETI CONVOCATI GREEN CONFERENCE

ALLENATORI: Armando RUSSO-Luca LAGANA'

DIRIGENTE: Roberto PRIOLO