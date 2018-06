Ecco la Mitropa Cup di Scacchi a Isola Capo Rizzuto (Kr)

E' iniziata il 30 maggio e si concluderà il 9 giugno, al TH RESORT - Le Castella di Isola Capo Rizzuto (KR), la Mitropa Cup di Scacchi, una competizione internazionale riservata a dieci nazioni dell'Europa Centrale (Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria) giunta alla 37ª edizione. L'evento è organizzato ed ospitato ogni anno da una delle nazioni sopra citate, il 2018 è l'anno dell'Italia, dopo l'edizione del 2008 organizzata ad Olbia in Sardegna. La Federazione Scacchistica Italiana, con delibera del Consiglio Federale, ha scelto la Regione Calabria per accogliere gli atleti, un'occasione non da poco visto il forte rilievo mediatico e il numero di federazioni sportive coinvolte.

In questi giorni gli atleti gareggiano in una competizione a squadre, con due tornei separati, uno assoluto ed uno femminile, in cui rappresentano ognuno le proprie nazioni, confrontandosi su quattro scacchiere, l'una contro l'altra, in un girone all'italiana. Le partite sono trasmesse in diretta live attraverso apposite scacchiere digitali che permettono di seguire anche da casa le mosse dei campioni, e a seguirli sono davvero in tanti da tutta Europa e non solo. Un'occasione questa per mostrare agli ospiti, anche le bellezze del territorio, le tradizioni e i prodotti tipici.

Soddisfatto, fino a questo momento, il presidente della Federazione Italiana, Gianpietro Pagnoncelli, che ha lavorato alacremente all'organizzazione dell'evento assieme ad un team di collaboratori, ottenendo inoltre, l'egida del CONI Italia, a cui è associata la Federazione e il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria.

La premiazione si terrà il giorno 9 giugno alle ore 15, con l'auspicio che l'Italia salga sul gradino più alto del podio.