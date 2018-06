Settimane di intenso lavoro, soprattutto sotto traccia, per il d.g. David ed il presidente Fuoco. Dopo l'annuncio del rinnovo di Galiano, dato qualche giorno fa, ecco arrivare altre conferme (attese ma non per questo meno importanti) in casa Pirossigeno Città di Cosenza. La società bruzia infatti comunica la conferma, anche per la prossima stagione, di un altro cosentino purosangue che si dichiara felice di abbracciare nuovamente il progetto rossoblù: Carmine Naccarato. Nato e cresciuto sul campo di calcio a 11, classe '93, ha chiuso la sua prima stagione di futsal con un bottino di 7 reti. "Sono contentissimo - afferma -, ringrazio tutta la dirigenza per la fiducia dimostrata anche quest'anno nei miei confronti. Non posso che esserne grato. Pur ricevendo offerte da altre società, sono entusiasta di questa opportunità sia perché lo scorso anno sono stato accolto come un figlio, alla pari degli altri nonostante venissi da una realtà come il calcio a 11, sia perché l'amore per questa maglia e per questi colori ha prevalso su tutti e su tutto."

Ed ovviamente insieme a lui ecco arrivare anche la riconferma del portiere, classe '91, Stefano Casella: "Ringrazio tutta la società, ma in particolar modo il presidente Fuoco, per avermi dato l'opportunità di poter continuare questo progetto iniziato la scorsa estate e del quale mi sono sentito subito parte integrante. Vedo inoltre che il presidente, il d.g. David ed il dottor Piro stanno lavorando duramente per mettere in piedi una bella squadra ed io cercherò in tutti i modi di sdebitarmi per una annata, quella appena conclusa, che non è certamente andata nel migliore dei modi dal punto di vista fisico."