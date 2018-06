Il Basketball Lamezia conquista la serie B

BASKETBALL LAMEZIA – SUTOR MONTEGRANARO 57-56

(20-16,35-31, 44-41)

LAMEZIA: Rappoccio 7, Faranna 5, Marisi 8, Lazzarotti 5, Monier 8, Rubino 4, Saladino, Serra,Fragiacomo 2, Gaetano 8, Cuccarese 9, Ragusa. Coach Ragusa ass. Desumma ass. Adone prep. Mascaro

SAN NICOLA: Pignalosa 10, Riccio 12, Di martino, Viera 12, Marini, Garofalo, Mihalich 12, Erra 3, Zamo, Russo, Johnson 5, Gravina. Coach Falcombello ass. Scano

Arbitri: Tartamella – Di Bella.

Lamezia è in serie B. Partita nervosa, la sposta in palio era davvero altissima. Lamezia sempre avanti , riesce ad annullare l'ex nba Linton Johnson e conquista la serie B. Poche parole di cronaca in questi casi parla solo ed esclusivamente il risaltato. Lamezia fa la storia e conquista la serie B per la prima volta nella sua storia.