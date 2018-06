Pallavolo: la Puglia domina le finali nazionali CSEN a Corigliano Rossano

Si è conclusa domenica 3 giugno a Corigliano-Rossano la 18^ edizione del Campionato Nazionale CSEN in Volley. Una intensissima tre-giorni di pallavolo con più di 60 incontri che ha regalato emozioni e bei ricordi ai 500 partecipanti che hanno condiviso quest'esperienza.

"Alla base del successo della manifestazione – dice Emanuele Turino, Responsabile Nazionale Csen Volley – un mix di ingredienti fra cui la gioia dei partecipanti, la disponibilità delle società e la passione degli organizzatori".

Nella categoria under 14 femminile si è imposta la Don Milani Bari con tre vittorie su tre partite. Molto buono il livello tecnico complessivo del girone. Combattutissimo il girone under 16 femminile dove l'Asem Bari ha dovuto lottare fino all'ultimo contro il Rossano per aggiudicarsi il titolo. È ancora la Puglia a dominare nella categoria under 18 femminile sempre con la Don Milani Bari che ha la meglio sull'agguerritissima squadra campana dell'Abatese Volley mentre nell'Open femminile sono i padroni di casa del Rossano Volley a imporsi nel girone sul Volley Ball Flyer di Napoli.

Per quanto riguarda le categorie maschili alla Don Milan Bari non è riuscito l'en plain perchè nell'Under 16 maschile sono stati battuti dallo Storm Volley di Napoli mentre è un derby calabrese a decidere i vincitori dell'Open maschile con il Rossano che si impone sul Corigliano. In un clima da stadio si è concluso infine il campionato amatori con il Volley Ball Flyer che batte il Don Milani dopo due combattutissimi set.

Una splendida giornata di sole e l'allegria dei ragazzi hanno fatto da cornice alla cerimonia di chiusura durante la quale sono state premiate tutte le squadre. Oltre a Emanuele Turino a consegnare i premi sono stati Giampiero Cantarini, presidente regionale CSEN Lazio, Valerio Di Lorenzo, responsabile provinciale CSEN Roma e Pino Campana, presidente dell'Asd Ruskia Events, punto di riferimento per lo Csen Volley in Calabria per la parte logistica.Si chiude così un bellissimo evento che ha contribuito a trasmettere valori come la competitività costruttiva e lo spirito di gruppo diffondendo la cultura e la passione per la pallavolo.