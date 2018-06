Francesco Favale vince la Marathon degli Aragonesi

La salita regina del Trofeo dei parchi Naturali, l'Imperticata del Monte Moschereto, ha fatto selezione anche in questa edizione della Marathon degli Aragonesi. Partita da Frascineto all'ombra della Chiesa matrice dedicata a Santa Maria Assunta, la tappa del Pollino ha visto trionfare il giovanissimo bikers di Rocca Imperiale, Francesco Favale (Carbonhubo Cmq) che con il tempo di 3h33'49'' è il re dell'Imperticata per l'edizone 2018. Dietro di lui Andrea Privitera (Team Jonica Megamo) che ha chiuso la gara in 3h34'56'' ed Antonio Matrisciano (Asd Team Giuseppe Bike) che con il tempo di 3h45'04'' arriva terzo sul podio e conserva il primo posto nella classifica generale del Trofeo dei Parchi naturali. Spettacolo, agonismo, promozione del territorio tra le vette del Pollino in un contesto di gara unico e particolare che ha messo a dura prova gli atleti anche per le alte temperature della giornata che hanno reso ancor più faticosa la prova. Giuseppe Di Salvo che per la prima parte di gara era al comando della corsa sull'Imperticata si è dovuto arrendere ad un guasto tecnico che ha compromesso la sua prestazione agonistica tagliandolo fuori dal podio.

Organizzata dall'Asd ciclistica Castrovillari, presieduta da Nardo Leogrande, la Marathon degli Aragonesi nell'edizione delle novità ha visto prendere il via oltre 500 bikers giunti da tutta Italia. Grande spettacolo ed agonismo lungo i tracciati variegati della gara che si è sviluppata nei territori montani dei Comuni di Frascineto, Civita e Castrovillari. A tratti aspro e soleggiato, con le caratteristiche lunari, poi la dura salita dell'Imperticata, il bosco della Fagosa, prima della veloce discesa di Colle Marcione ed il rientro al Villaggio marathon allestito dagli organizzatori nei pressi del Museo delle Icone e della Tradizione Bizantina di Frascineto con il pubblico ad incitare gli atleti lungo le salite più ripide.

A salutare la partenza i sindaci dei comuni toccati dal percorso, Angelo Catapano, Alessandro Tocci, Domenico Lo Polito ed il deputato del territorio del Movimento Cinque Stelle, Massimo Misiti, che hanno ribadito «la valenza turistico promozionale di questa grande iniziativa che concilia la valorizzazione dell'aspetto naturalistico con uno sport sostenibile». Sul percorso della Point to Point si è imposto invece Giuseppe Nucera (Team Bike ValleGrecanica) con il tempo di 2h 36'45'', seguito da Angelo Tagliente (A.S.D. Mtb Casarano) 2h 42'42'' e a chiudere il podio Ermanno Laneve (New Cycling Team) 2h 48'12''.

A Giuseppe Mitidieri (Individuale) il primo posto sul podio del percorso Escursionistico. Secondo piazza per Gianluca Ruffolo (Asd Ciclistica Oliveto Citra), terzo posto per Marco Battipede (individuale). La più veloce tra le donne in Marathon è stata la moranese Lucia Minervino che conserva così il primo posto anche nella classifica generale di categoria del Trofeo dei Parchi nazionali.

Soddisfatti gli organizzatori che hanno registrato grande interesse e partecipazione da parte degli atleti provenienti da ogni parte d'Italia e che hanno assicurato spettacolo ed emozioni senza tradire le aspettative di una gara che attraversa un Pollino inedito tutto da scoprire e valorizzare sul percorso disegnato da Francesco e Carlo Limonti.

Un grande lavoro di squadra che ha coinvolto tantissimi volontari per garantire una gara spettacolare e vibrante, da veri duri, ma disputata in tutta sicurezza. A tutte le forze in campo, anche quelle delle forze dell'ordine, al Parco Nazionale del Pollino ed alle municipalità coinvolte nel percorso di gara il ringraziamento speciale dell'organizzazione per questa strepitosa edizione 2018. Un ringraziamento speciale è stato fatto al Rotary Club di Castrovillari per aver messo a disposizione alcuni premi dell'evento sportivo. Dopo le premiazione di rito ed il disallestimento del percorso gara è già tempo di pensare all'edizione 2019. Tutti i dati ufficiali della gara su http://www.mtbonline.it/