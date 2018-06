Iaquinta in cerca di punti a Monza nel terzo round di Carrera Cup Italia

Riprende dal circuito internazionale di Monza l'avventura di Simone Iaquinta nella Carrera Cup Italia. Al volante della Porsche Carrera 911 (Ombra Racing, Centro Porsche Catania), il forte pilota cosentino sarà impegnato in un fine settimana di fuoco, dopo il secondo posto ottenuto in gara uno sul circuito di Le Castellet e qualche bagarre costata punti importanti.

Iaquinta intende ripartire col piede giusto e conquistare punti fondamentali per il prosieguo del campionato. In quello che è considerato il Tempio della Velocità sono pronti a sfidarsi ben 26 piloti al volante di 23 vetture di 8 team diversi, e Iaquinta cercherà di farsi spazio e imporre il proprio ritmo.

La gara sarà resa ancora più affascinante dal fatto che domenica verrà trasmessa su Italia 1. "Sono carico e concentrato – ha dichiarato il pilota calabrese – Come sempre cercherò di dare il massimo, cercando di evitare il più possibile le bagarre che possono portare a penalità. Punterò sulla concretezza per portare avanti al meglio il progetto intrapreso con il Centro Porsche Catania e il team Ombra Racing.

Il programma completo del fine settimana al Monza Eni Circuit prevede eccezionalmente la disputa di una sessione ulteriore e facoltativa di prove libere per i piloti iscritti a Michelin e Silver Cup, venerdì 1° giugno dalle 11.25 alle 12.25. Nel pomeriggio, dalle 15.05 è prevista invece la consueta sessione di un'ora con tutti i protagonisti in pista. Sabato battaglia per la pole position nelle prove di qualificazione che, suddivise in PQ1 e PQ2 per i migliori 10, dalle 10.25 alle 11.10 determineranno la griglia di partenza per gara 1, in programma alle 16.30 (diretta tv in chiaro su Italia 2). Gara 2 scatta invece domenica alle 11.10 in diretta su Italia 1. Le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it .