Trofeo delle Regioni:primo disco rosso per la Calabria

Primo disco rosso al Trofeo delle Regioni "Cesare Rubini" per la selezione di Calabria.

Non bastano due periodi tutti intensità ai calabresi per prevalere sul concreto Abruzzo, assolutamente sciolto nel terzo periodo di gara: la frazione risulta determinante per il risultato finale.

Dopo aver battuto Valle D'Aosta e Molise, il cammino dei "2004" di Calabria si ferma a cospetto di un team , quello d'Abruzzo capace di firmare un break devastante nella terza frazione: 24 a 8.

I primi due periodi, con grande grinta avevano sorriso alla Calabria (ottimo lavoro di Simonetti e De Rito sotto canestro): Agosto e soci hanno giocato con la giusta intensità prima di perdere il passo al rientro dall'intervallo lungo. I quattro uomini atleti in doppia cifra dell'Abruzzo, protagonista con Tuccella, Valentini, Perella e Palermo fanno la differenza. La Calabria non soccombe e tenta la risalita nell'ultimo tempino ma riesce solamente a limitare il gap subito.

La gara termina 71 a 53.

Abruzzo-Calabria 71-53

(15-16,14-15,24-8,18,14)

Abruzzo:Tuccella 11,Valentini 13,Perella 12,Palermo 10,Berardi 6,Iezzi 2,Santomaggio 3,Del Nibletto 5,Cesarino,Testa 7,Canci,Mastropietro 2.All Taraschi Ass Di Falco e Capisciotti

Calabria:Campolo 6,Scarfò 7,Messina 12,SImonetti 2,Agosto 25,Sontuoso,Ziino,Giovinazzo,Barilà 1,De Rito,Freno,Tiberi.All Cotroneo Ass Scerbo