Tennis, fino al 3 aprile le iscrizioni al Memorial Ciprioti

C'è tempo sino a martedì 3 per formalizzare le iscrizioni al "Città di Catona - Memorial Alfonso Ciprioti", torneo nazionale di tennis di terza categoria maschile che, sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis, viene ospitato, per la dodicesima edizione consecutiva, dallo Sport Village di Catona.

L'appuntamento, istituito nel 2007 in memoria dell'ex consigliere comunale e provinciale, è divenuto, negli anni, un meeting sportivo molto atteso, in quanto rappresenta l'apertura dell'agenda estiva delle attività sportive e sociali del circolo catonese, tanto da attirare tantissimi atleti provenienti sia dalla nostra regione che dalla vicina Sicilia.

Il torneo, che si terrà dal 5 al 15 aprile, si presenta

anche per l'edizione targata 2018, forte di numerose iscrizioni.

Lo staff organizzativo del Palextra Club, con in testa Francesco Postorino e Marco Bonforte, sta infatti lavorando alacremente per l'ottima riuscita dell'evento: tra le novità di quest'anno dei buoni spesa (del valore rispettivamente di 200 e 100 euro) per acquistare abbigliamento sportivo che andranno sia al primo classificato che al finalista.

"Sono sicuro - dichiara il presidente dello Sport Village, Francesco Violante - che, come consuetudine, il Memorial saprà sorprenderci per il livello tecnico cui ha abituato sia il pubblico che gli addetti ai lavori durante questi anni. La macchina organizzativa è già in moto da mesi perché riteniamo il Città di Catona un classico irrinunciabile della nostra agenda, e siamo sempre orgogliosi di poter ricordare, come merita, uno dei soci storici del circolo, appassionato di tennis e vicino soprattutto ai più giovani".

Tutte le informazioni utili su torneo ed iscrizioni possono essere reperite al numero 392.2218838.

Dettagli Creato Venerdì, 30 Marzo 2018 19:14