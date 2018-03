Tennistavolo, la Polisportiva Galaxy conquista la promozione in B2

Ecco la vittoria che mancava. La dodicesima consecutiva di un campionato a squadre esaltante che consegna, con due giornate d'anticipo e 24 punti in classifica, la matematica promozione in B2 alla Polisp- Galaxy. Pur se in formazione rimaneggiata per l'assenza del nr. 1 Daniele Rizzo (sostituito da Antonello Tortorella), la Polisp. Galaxy vince in trasferta per 5 a 2 contro il New TT Kroton. Tre punti di Luca Migliardi che batte Cusato 3/1, Tesoriere 3/0, Raso 3/1 e due punti di Michele D'Amico che supera Raso 3/1 e Cusato 3/0, sono sufficienti per centrare in terra pitagorica la vittoria che sancisce la promozione. Al termine dell'incontro il capitano Michele D'Amico ha detto: " Siamo ovviamente molto contenti per la promozione in B2 che era l'obiettivo dichiarato di inizio stagione. Lo abbiamo centrato dominando il girone fin dall'inizio e per questo ringrazio i miei compagni di squadra Daniele Rizzo e Luca Migliardi. Adesso dobbiamo terminare al meglio la stagione agonistica perché abbiamo ancora fame di vittorie. Un grazie anche alla dirigenza che ha creduto in noi".

In C2 regionale, invece, secca ma preventivabile sconfitta esterna per 5 a 0 contro il TT Catanzaro capolista del girone e già promosso in C Nazionale. Nulla hanno potuto Massimo Mittiga, Carmelo Romeo ed Emilio Pellegrino contro la corazzata del girone. I 12 punti in classifica a due giornate dal termine dovrebbero garantire la permanenza in C2.

In serie D - gir. Sud - successo interno della Polisp. Galaxy nei confronti del TT Polistena "B". Tre i punti di Pasquale Amodeo che si afferma su Capito', Cavallari e Scarcella con il medesimo parziale di 3 set a 0, uno di Fumante L. su Cavallari 3/1 ed uno di Fumante F. che batte Capitò 3/0. Con i 18 punti in classifica il secondo posto è ormai matematico. Un "in bocca al lupo" al giovanissimo Pasquale Amodeo che, accompagnato dal suo coach Michele D'Amico, si appresta a partire per Lignano Sabbiadoro dove parteciperà ad un Torneo Internazionale ed avrà modo di confrontarsi con pari età provenienti dall'estero.

I Campionati a squadre adesso si fermeranno per un mese. Spazio, quindi, ai Tornei individuali Regionali e Nazionali. Si riprenderà il 21 aprile con le squadre della Polisp. Galaxy tutte impegnate in casa.La C Nazionale affronterà il TT Piscopio, la C2 regionale il Bagnara mentre la D se la vedrà con l'Atlantide Cinquefrondi. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 16.00 presso la palestra dell'Istituto "Righi" di Reggio Calabria.