Tennistavolo: Polisp. Galaxy ad un passo dalla promozione in B2

Altra giornata di campionati a squadre, quella di sabato scorso, molto positiva per la Polisp.Galaxy.

In serie C Nazionale - Gir. Q - superato brillantemente l'ultimo insidioso ostacolo verso la promozione. La Polisp. Galaxy vince in trasferta per 5 a 2 contro la Pongistica Messina seconda in classifica. Incontro difficile che ha visto il solito Daniele Rizzo portare tre punti in virtù delle vittorie su Luca D'Amico e Sidoti per 3 set a 0 e Girrone 3/1, mentre il capitano Michele D'Amico fa suoi gli altri due punti battendo Larini 3/1 e Girone 3/2. A secco Luca Migliardi incappato nella classica giornata storta. A tre giornate dal termine e con 22 punti in classifica, basta un'altra vittoria per la matematica promozione in B2.

In serie C2 Regionale agevole successo in casa per 5 a 1 contro il fanalino di coda TT Cosenza. Due punti di Fabio La Cava che supera Piraino 3/0 e Belmonte Aldo 3/1, due punti di Massimo Mittiga che si afferma su Belmonte Antonio e Piraino con il medesimo parziale di 3/0 ed un punto di Emilio Pellegrino che vince contro Belmonte Aldo 3/2, consentono alla squadra di salire a quota 12 in classifica ed affrontare le restanti tre partite senza eccessivi patemi d'animo.

In serie D - Gir. Sud - altra vittoria casalinga per 5 a 1 nel derby cittadino contro gli Amatori Reggini "B". Due punti di Peppe Neri che vince su Morsillo 3/1 e D'Ascoli 3/0, due punti di Gabriel Gangemi che regola D'Ascoli e Fedele 3/0 ed un punto di Pasquale Amodeo su Fedele 3/0, sono sufficienti a mantenere il secondo posto in classifica con 16 punti.

Il prossimo turno dei campionati tutto sabato 17 marzo per le squadre della Polisp. Galaxy. La serie C Nazionale sarà di scena a Crotone contro la New TT Kroton, la C2 Regionale sempre fuori casa andrà a fare visita alla capolista TT Catanzaro già promossa in C Nazionale con tre turni di anticipo mentre la serie D giocherà in casa alle ore 16,00 - palestra Istituto "Righi" Reggio Calabria, con il TT Polistena "B".

