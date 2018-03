Altra prestazione convincente per la Stingers che incassa, nel campionato CSI Free, la quarta vittoria consecutiva. Una squadra ritrovata che viaggia sotto le ali dell'entusiasmo e che ha saputo fare gruppo dopo una blanda partenza. Ottimo l'impegno e la prestazione di tutti i componenti della squadra con addirittura dieci giocatori su dodici iscritti a referto andati a canestro.

La partita ha presentato da subito un grande equilibrio tra una Stingers organizzata ed una Geco solida e forte dell'innesto di nuovi importanti giocatori. I primi due quarti sono stati un continuo punto a punto con le squadre che si sono alternate nello stare in vantaggio, ma all'intervallo sono stati i padroni di casa della Geco a chiudere in avanti con il punteggio (parziale di 24-22).

I gialloneri, però, escono dallo spogliatoio con un altro spirito e rientrano in campo più determinati e organizzati, cominciando già ad inizio del terzo quarto a recuperare punti e portarsi in vantaggio. La difesa aggressiva dei ragazzi di coach Casile ha prodotto così i suoi frutti con recuperi e continue ripartenze. Alla fine del terzo quarto il distacco si è fatto sempre più importante con un netto parziale di 4 a 14 per la Stingers.



Nell'ultimo periodo di gioco i gialloneri sono riusciti ad amministrare il vantaggio accumulato senza andare mai in e non vanno mai in difficoltà. Al suono della sirena il punteggio è Real Geco 42 - Stingers ASD 53

Real Geco: Malavenda 11, Contarello 2, Musolino 5, Mafrici 12, Ielacqua 2, Digifilo 4, Vita 6, Gagliotti, Pellegrino, Ciovarello. Coach: Vita

ASD Stingers: Attinà 9, Geraci 3, Romano 10, Manzini 9, Schiavone 8, Passarino 4, Catalano 2, Calabrò 2, Fiorentino 3, Baganto 3

Real Geco – ASD Stingers 42-53 (Primo quarto 13-14, Secondo quarto 11-8, Terzo quarto 4-14, Quarto quarto 14-17).