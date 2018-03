VolleYnsieme Raffaele Lamezia vince facile contro Modica

VOLLEYNSIEME RAFFAELE LAMEZIA – VOLLEY MODICA 3-0 (26-24, 25-19, 28-26)

LAMEZIA: Lo Riggio 20, Graziano, Citriniti, Pasciuta 8, Esposito, L. Ferraro 1, Porfida 13, Butera 14, Piccioni, M. Sacco (L), Procopio 7, Mafrici. All.: A. Ferraro.

MODICA: Turlà, Curridori 2, Genovese 5, Bucchieri, Battaglia 7, Incatasciato 2, Pappalardo 8, Melilli 4, Di Pasquale 15, Vitanza 3, Assenza (L), Corallo, Modica 3, Dormiente. All.: E. Sgarlata.

ARBITRO: Braile Nicola Antonio (1°) e Dicerto Alessandro (2°)



Continua a vincere la VolleYnsieme Raffaele Lamezia che questa volta ha la meglio nei confronti del Modica che, nonostante la posizione in classifica, ha dato parecchio filo da torcere ai lametini. In un PalaSparti ancora vuoto (data l'inagibilità) il team di coach Ferraro conquista il primo set combattendo punto a punto con gli avversari. Il secondo set è molto più agevole per i padroni di casa che chiudono la seconda frazione di gioco senza tanti problemi. Il terzo, ed ultimo, set è abbastanza simile al primo ma il Lamezia è troppo determinato a conquistare i tre punti chiudendo il match. "Onore al merito dei ragazzi di Modica che sono venuti a Lamezia nello spettrale silenzio del palazzetto dello sport buttando il cuore oltre l'ostacolo. – afferma Salvatore Torchia, membro dello staff tecnico – Ma la Raffaele era troppo determinata e seppur ancora una volta rimaneggiata sfodera una confortante prestazione con tecnica e cuore. Era troppo importante conquistare la posta piena per provare a trovare nuovi stimoli che il calendario presenta. Anche in questo match abbiamo visto una buona rotazione delle trame di attacco e tutti si sono favorevolmente distinti. Ora testa concentrata alle prossime due gare e alla loro interpretazione". Con questa vittoria la Raffaele Lamezia sale a quota 30 punti in classifica e sabato prossimo andrà in scena sul campo del Cosenza.