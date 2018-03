Basket, "Join the game": le vincitrici della tappa di Catanzaro

Il ritrovato PalaGallo di Catanzaro Lido è stato lo scenario della tappa provinciale del Join The Game di Catanzaro.

Join the Game è una delle manifestazioni più imponenti nel panorama sportivo giovanile italiano, per la formula innovativa (si gioca in tre fine settimana, da febbraio a fine maggio, in contemporanea in tutta Italia) e per il fascino che il basket 3 contro 3, tipica espressione della pallacanestro di strada che si gioca in una metà campo e con tempi molto concentrati, ha sui giovanissimi.

Senza allenatori con l'ausilio e la collaborazione arbitrale tra sorrisi e tanti canestri davanti agli occhi attenti del Delegato Provinciale Alessandro Scozia.

Le società aderenti su Catanzaro sono state le seguenti società : Smaf, Soverato, Lamezia, Centro Basket Catanzaro, Jonica Basket, Mater Domini, Virtus Catanzaro, Scuola di Basket Crotone.

Due categorie in programma:

Nell'Under 14 Maschile vince la Smaf Catanzaro con Agosto,Di Cello, Cosentino e Gallelli.

Affermazione nell'Under 13 maschile per l'Arpaia Basketball Lamezia con Giampà, Muscimarra, Grande e Cerra.

Nell'Under 14 in rosa,invece, vince la Centro Basket Catanzaro con Alfano, De Rossi, Montebello e Maestrale.

In attesa dell'ufficialità vi annunciamo che la fase finale si giocherà con ogni probabilità il 25 Marzo 2018 con location ancora da stabilire.