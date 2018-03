Il titolo interregionale Sicilia- Calabria Under 18 d'Eccellenza è tutto per la Viola Reggio Calabria. I giovani reggini ribaltano il pronostico e superano in un "PalaMazzetto" impreziosito da una cornice di pubblico pazzesca, Trapani per 69-59.

Un match bello ed intenso, con la Viola protagonista sin dai primi possessi. Intensità difensiva e corsa fanno da padrona in una gara tra due ottime espressioni del basket giovanile. Gli uomini di Pasquale Iracà gestiscono la doppia cifra di vantaggio , rispendendo al mittente. i tentativi di una Trapani mai doma. Doppia cifra per Stepanovic, Scialabba e Ciccarello ma il successo, mai come in questo caso nasce da un collettivo che nel corso dei mesi è visibilmente cresciuto sino ad arrivare ad affrontare con maturità una partita così importante. I neroarancio adesso saranno impegnati nella successiva fase degli spareggi nazionali.

"Una partita molto difficile così come ci aspettavamo, vinta grazie all'intensità che abbiamo mantenuto nel corso di tutta la gara. Abbiamo ruotato undici giocatori, c'è stato il contributo di tutti.Trapani non ha mai mollato, era la squadra favorita alla vigilia, e ci ha reso la partita difficile. Un plauso ad un gruppo straordinario, compreso i fratelli Caroè che spero ritornino presto in gruppo.

Una partita come questa deve essere un volano per la pallacanestro,ringrazio tutti i tifosi che sono venuti ad incitare una squadra giovanile, ringrazio tutto lo staff e tutti quelli che ci permettono di lavorare giorno per giorno."Questo il commento di coach Pasquale Iracà al termine del match.

VIOLA REGGIO CALABRIA - TRAPANI : 69-59 (17-10;14-16;18-17;20-16 )

VIOLA REGGIO CALABRIA : Bianchi A, Bianchi D 4 , Muià 4, Stepanovic 27 , Pandolfi, Velonà ,Gullì, Fiorillo 5, Scialabba 17, Ciccarello 13, Sant'Ambrogio, Mandalari. Coach: Iracà, Ass. Cotroneo.

TRAPANI : Basciano , Lamia 13, Guadalupi , Elia 8 , Modica , Nicosia , Guaiana 22 , Lazzari,Giacalone 2, Tartamella 5, Dosen 8 , Piachar 2. All: Canella , Siclari