Social Basket Cup: la Viola Reggio Calabria supera il turno e accede alla finale

Si sono concluse lo scorso 1 marzo le semifinali della Social Basket Cup, l'unico campionato online riservato alle pagine Facebook delle squadre che partecipano alla Serie A2 Est e Ovest. La competizione vede protagonisti i tanti sostenitori delle diverse compagini che, tramite i propri voti, portano avanti la propria squadra del cuore. Le regole del gioco sono semplici: dopo aver visitato la pagina Facebook di ogni compagine, i tifosi potranno valutare (assegnando a ciascuna un punteggio che va da 0 a 5 stelline) i contenuti informativi, l'interazione, la multimedialità (video, foto) e le iniziative intraprese dalle squadre in gara. Il club che ottiene il punteggio più alto supera il turno, l'altro abbandona il torneo.

Un grande risultato in semifinale per la Viola Reggio Calabria che supera agevolmente l'esame Biella e accede al turno successivo. Il sogno di vincere la competizione sembra essere sempre più alla portata dei calabresi che in finale affronteranno la Pallacanestro Mantovana.

Lo scorso 2 marzo si sono aperte ufficialmente le votazioni per la finale ma ci sarà tempo per sostenere la propria compagine sino all'8 aprile, data in cui si scoprirà il campione della Social Basket Cup 2017/2018.

Per il regolamento completo, la lista delle squadre partecipanti e tutte le informazioni: http://news.superscommesse.it/iniziative/social-basket-cup.html