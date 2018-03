Buona la prima di coach Ragusa: Basketball Lamezia batte Villa

BASKETBALL LAMEZIA – ERACLESOFA VILLA S.GIOVANNI 86-45

(20-7, 44-23, 63-31)

LAMEZIA: Rappoccio n.e, Faranna 8, Marisi 7, Lazzarotti 10, Monier 24, Rubino 4, Giuliano, Meliadò, Fragiacomo 6, Gaetano 12, Cuccarese 8, Ragusa 5. Coach Ragusa ass. Desumma ass. Adone prep. Mascaro

VILLA: Versace 5, Abbruzzini, Meduri 3, Vinci 11, Laganà, Vazzana 13, Pitasi 4, Barreca, Miloro 6, Scordino 2, Cernescu. Coach D'Agostino

Arbitri: Paludi – Cozzoli.

Buona la prima sulla panchina giallo blu per coach Ragusa. Impatto ottimo per i lametini che concedono solo 7 punti nei primi 10' agli ospiti chiudendo il primo parziale sul 20-7. Villa trova il canestro solo grazie alle giocate di Vazzana. Monier & co. invece mostrano una faccia completamente nuova, nonostante qualche sbavatura e qualche incomprensione. Partita mai in discussione e vittoria che consolida il primato dei lametini. Coach Ragusa schiera Monier, Marisi, Rubino, Gaetano, Faranna. Risponde D'Agostino con Meduri, Scordino, Vinci, Vazzana e Barreca. Dopo un'avvio firmato da Marisi e Faranna, Lamezia vola subito avanti chiudendo di fatto subito il match. In casa Villa solo Vazzana riesce a trovare il canestro nei primi 10'. Il secondo quarto si apre con due bombe di Lazzarotti e il primo canestro per l'esordiente Fabio Cuccarese neo arrivato. Monier spinge tutti i possessi trovando sempre la via del canestro nei primi 10''. Vinci cerca di mantenere a galla gli ospiti che chiudono sotto di 21 lunghezze all'intervallo lungo. Lamezia continua a giocare, cercando i nuovi automatismi. Villa fatica a trovare la strada del canestro chiudendo anche il terzo quarto sotto la doppia cifra. Forbice che si allarga tra le due formazioni che chiudono il terzo periodo sul 63-31. Ultimi dieci minuti di pura accademia per i lametini, con Ragusa jr e Gaetano protagonisti. Villa alza definitivamente bandiera bianca schierando le seconde linee. Finale dal PalaPulerà Lamezia batte Villa 86-45.