Basketball Lamezia, Damiano Ragusa nuovo head coach

Un gradito ritorno alla corte lametina. Dopo l'esonero di coach Pellicanò la società gialloblu ha deciso di affidare la direzione tecnica della prima squadra a coach Damiano Ragusa. Un ritorno come abbiamo già detto a Lamezia per il coach cresciuto cestisticamente nella Pall. Brindisi dove ha mosso i primi passi nelle categorie giovanili. Primi due anni in Calabria nella Dodaro Cosenza e promozione dalla serie D alla C. Breve parentesi al Cus Cosenza nella serie C femminile per poi alla vecchia B2 maschile, prima come vice allenatore (94-95-96) poi come head coach nella stagione 1996-97. Nelle tre stagioni successive ancora serie B d'eccellenza per il coach originario di Brindisi e poi il passaggio nella vecchia Virtus Lamezia in serie C2, prima storica promozione in C Nazionale per la squadra lametina e tre stagioni alla guida delle V della piana per coach Ragusa, sfiorando più volte la storica seri B. Nella stagione 2004-05 il ritorno al Basket Cosenza in C nazionale e l'anno successivo nuovamente al Basket Rende nella serie A2 femminile.

Nel 2006-07 il ritorno alla Virtus Lamezia in C1. Da allora tanto basket giovanile con i colori del CAB Cosenza. Compito delicato per coach Ragusa che subentra in una squadra prima in classifica che vuole e deve mantenere il primo posto in vista dei playoff. Esordio difficile domani contro un Villa S.Giovanni ancora alla ricerca dell'ultima piazza utile per la post season.