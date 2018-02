Pallavolo, serie C: Lapietra Rossano batte Corigliano

In un palazzetto Calabrò stracolmo, i leoni della Lapietra fanno valere il fattore campo e ruggiscono contro i fratelli del Corigliano in una partita memorabile. La palla scotta in ogni set e ciascun punto pesa come un macigno sull'equilibrio fra due formazioni molto cariche agonisticamente.

Emerge sin da subito il sestetto rossanese, che nel primo set sale in cattedra sul 7-3 e, ispirato dal servizio di Zangaro (6 punti consecutivi), concretizza lo stacco decisivo (19-11) che affossa definitivamente gli ospiti, sebbene un tentativo di recupero tenga vivo il Corigliano fino al 25-20 definitivo.

Non cambia la fisionomia della gara nella seconda frazione: prende un po' di vantaggio il Rossano (7-4), poi coraggiosi interventi ausonici consentono un riavvicinamento della compagine di mister Tommasello che però, dopo aver perso capitan Guido, uscito malconcio, si fa beffare dai gialloblù che in un batter d'occhio suggellano la chiusura del set per 25-19.

La batosta fa bene agli ospiti che tornano in campo trasformati: è battaglia serrata dai primi scambi, con il punteggio in equilibrio fino al 20 pari. È il servizio di Walter Graziano a spezzare il periodo e trainare i compagni nel momento di maggior difficoltà: così 4 punti consecutivi fanno sognare i coriglianesi (25-22).

Tutte e due le squadre fanno il massimo per portare a casa il quarto set: Corigliano padrone della partita a partire dal 5 pari, ma con i locali che hanno il merito di non arrendersi mai. Gli ospiti, però, sanno mettere la freccia sul 20-18, con tre punti consecutivi che chiudono irrimediabilmente la frazione (25-20).

Il cambio di ritmo del Corigliano porta quindi il match al tie-break: è uno sprint sul filo dell'equilibrio, risolto in scioltezza sul 15-11 dalla concretezza dei rossanesi.

La serie positiva della serie D della Lapietra si interrompe inevitabilmente contro una Ma.gi. Ascensori brava ad approfittare delle minorazioni tattiche delle ospiti, che pagano dazio alla sfortuna e rimangono orfane sul parquet della capitana Valeria Diaco e la schiacciatrice Carolina Pignatari. Ciò non toglie che le reggine abbiano dovuto subire non pochi patemi per superare una Lapietra energica e decisa.

Inizia già nel segno della Ma.gi. il primo set, che tiene saldamente in mano il timone della gara, e nonostante le rossanesi provino stoicamente a condurre in porto una rimonta, non devono far altro che controllare senza troppe angosce (25-20).

Provano a rialzare la testa le bizantine nella seconda frazione, ma una Ma.gi. molto regolare e pronta a spingere avanti nelle fasi cruciali, amministra il periodo senza particolari problemi fino al 25-19 finale.

Si rivela ben più combattuto il terzo set, con il Rossano rigenerato che si ritrova in tutti i fondamentali e tiene botta agli attacchi delle padrone di casa, andando a vincere con sicurezza (25-22).

Anche il quarto periodo si caratterizza per l'alto livello di gioco ed equilibrio, con le rossanesi pronte a giocarsi il tutto per tutto a suon di grinta e carica tattica. Che non bastano però a cambiare l'inerzia della sfida, con la Ma.gi. che comanda saldamente le operazioni in campo fino all'ipoteca sul 25-22 che vale il match.

Un piccolo inciampo per la Lapietra, costretta a cedere lo scettro di capolista al Pellaro e tallonata al secondo posto proprio dalla Ma.gi. Ma a prescindere dalla ferita da rimarginare, se non altro vige la consapevolezza di aver messo in cassaforte un piazzamento insperato, conquistato orgogliosamente e contro ogni pronostico (Martina Forciniti).

LAPIETRA PALLAVOLO ROSSANO - CORIGLIANO VOLLEY 3-2 (25-20; 25-19; 22-25; 20-25; 15-11).

Lapietra Rossano: Zangaro (20); Russo (13); Madeo A. (10); Buracci (4); Mazzuca (4); Lioi (8); Marino; Caracciolo; Campana; Madeo G.; Graziano A. (L1); Cavallo (L2).

Allenatore: Marciano'.

Corigliano Volley: Granata (15); Martilotti (3); Guido (1); Frumuselu (7); Dima (4); Proto (17); Pisani (3); Graziano W; Lazzarano; Grispo; Foti; Solla; Avena (L1); Grispo (L2).

Allenatore: Tomasello.

Arbitri: Piccione di Rende e Capillupo di Parenti.

MA.GI. IMPIANTI ASCENSORI - LAPIETRA PALLAVOLO ROSSANO 3-1 (25-20; 25-19; 23-25; 25-22).

Ma.Gi: Arecchi, Bellantoni, Brianti, Campolo, Crea, Crisar, Furci, Mesiti, Morabito, Pirrotta, Messina (L1), Pizzarello (L2).

Allenatore: Malavenda.

Lapietra Rossano: Diaco, Flotta, Ginocchiere, Iannini, Mazzuca, Pignatari, Prokopenko, Sapia A., Sapia M., Laurenzano (L).

Allenatori: Zangaro e Marciano'.

Arbitro: De Carlo.