Grandissima ed ennesima soddisfazione per il fischietto calabrese Anna Rosa Nocera.

Alle ore 20 di domenica 25 Febbraio 2018 si giocherà l'attesa ed ambita finalissima tra Gesam Gas & Luca Lucca contro Famila Wuber Schio che decreterà la vincitrice della Coppa Italia di Serie A1 in rosa.

La giovane arbitro calabrese, fresca di promozione in Serie B maschile ed al secondo anno nella massima serie del campionato femminile della penisola è stata designata per arbitrare l'attesa gara di finale in compagnia dei colleghi Federico Brindisi di Torino ed Angela Rita Castiglione di Palermo.

Il Cia (Comitato Italiano Arbitri) di Calabria è in festa e si collegherà alle ore 20 con la Tv Sportitalia per assistere alla diretta della gara in programma ad Alessandria.