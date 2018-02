Ecco VolleYnsieme Raffaele Lamezia-Jolly Cinquefrondi

Partita casalinga per la VolleYnsieme Raffaele Lamezia che questo pomeriggio scenderà in campo contro la Jolly Cinquefrondi. Derby calabrese in un PalaSparti ancora chiuso al pubblico che vedrà due squadre darsi battaglia per obiettivi diversi. "All'andata fu una gara bella dal punto di vista agonistico e a tratti anche dal punto di vista tecnico ma fu macchiata da un arbitraggio molto discutibile. – afferma Salvatore Torchia, membro dello staff tecnico – Questa volta la partita che vede due squadre che vogliono darsi battaglia ognuno per i propri obiettivi sarà nel silenzio assordante del PalaSparti. In questa assurdità tutta lametina che chiude gli impianti salvo poi dichiararli ricovero per calamità naturali. Siamo stanchi di assistere inermi a queste ingiustizie e assurdità sociali, chi amministra Lamezia deve sapere cosa ha rappresentato lo sport e il volley a Lamezia dal punto di vista sociale e culturale. Lamezia torni ai lametini. Lamezia vuole tornare a vivere perché questo non è sport, non è nulla". Il match, con inizio alle ore 18, sarà diretto dagli arbitri Spinella Giancarlo (1°) e Schillaci Alfredo (2°).

Dettagli Creato Domenica, 25 Febbraio 2018 17:27