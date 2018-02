Basket in rosa, la prima giornata del centro federale al PalaLumaka

Una grande mattinata nel basket in rosa.

Il Centro Tecnico Federale Femminile inizia a riscaldare i motori.

Il Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi, ha programmato la prima giornata dei Centri Tecnici Federali

Femminili, in programma domenica 25 febbraio 2018 presso la

Palestra Scuola Ibico (PalaLumaka)-Via Enotria di REGGIO CALABRIA.

Dopo un ricco allenamento, la rappresentativa calabrese giocherà un test amichevole con la Lumaka Under 15 Femminile alle ore 11.

La Dirigente del Comitato Regionale, Lucia Rossi si avvarrà di un ricco staff tecnico composto da Giorgio Colarullo, Barbara Gemelli, Massimiliano Modaffari, Antonella Palumbo ed Emiliano Scarcello.

Il Preparatore fisico è Valerio Tolomeo, il medico sociale sarà Nicola Dattola.

Sarà presente il formatore del Cna Coach Iracà.

Ecco la lista delle convocate.

ATLETE CONVOCATE

ALFANO VALERIA 05/01/04 CZ CENTRO BASKET

CANGEMI FRANCESCA 01/04/04 ALAN GIOIA TAURO

CAPOGRECO MARIARITA 21/01/04 EUTIMO LOCRI

CAVO CLARA 05/03/03 EUTIMO LOCRI

CENTOFANTI SARA 25/04/04 NUOVA JOLLY RC

CONCOLINO CATERINA 19/05/04 SMAF CATANZARO

DEL VECCHIO GIULIA 17/04/03 EUTIMO LOCRI

GILIONI GIULIA 14/04/04 BASKET PELLARO

LAMANNA ROSARIA 13/05/04 SMAF CATANZARO

MAURO MIRNA 04/05/03 TEAM BASKET KLEOS

MONTEBELLO MARTA 27/12/04 CZ CENTRO BASKET

ONUGHA DEBORAH 25/05/04 NUOVA JOLLY RC

PELLICANO' FRANCESCA 24/11/03 VILLA S.GIOVANNI

PELLICANO' GIORGIA PIA 22/06/04 SCHOOL PANTERA RC

PISANI MARTA 17/10/04 ALAN GIOIA TAURO

PREVITERA BENEDETTA 10/06/03 GIO&GIO PALMI

SCOCCHIERI LILIANA 16/06/04 EUTIMO LOCRI

SERAFINO SILVIA 29/11/03 VILLA S.GIOVANNI

SICLARI CHIARA 13/02/03 POL.REGGIO FIAMMA

TRIOLO SILVIA 02/03/04 NUOVA JOLLY RC