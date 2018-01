Riccardo Cuore di Leone guida la crociata neroarancio: Viola-Tortona 84-79

di Simone Carullo - Dopo la prima e tanto agognata vittoria in trasferta, con la quale la Metextra Viola ha chiuso il girone di andata, i neroarancio si confermano in casa battendo la Derthona Bk Tortona, seconda in classifica, anche senza l'infortunato Chris Roberts.

Si tratta di una vittoria estremamente importante perché rilancia le ambizioni dei neroarancio e testa le qualità di squadra senza una delle sue principali bocche di fuoco. È una vittoria ottenuta grazie all'ottima intensità difensiva - emergono in questo ambito i principi di coach Calvani - ed all'ottimo lavoro al tiro.

Formidabile la prova di cuore e di tenacia di Riccardo Rossato: lanciato nel quintetto iniziale a causa della defezione di Roberts, la giovane guardia veneta non lo ha fatto rimpiangere soprattutto per la grande intensità messa in campo. Uscito per falli per il troppo agonismo, è per noi il migliore della serata. Importantissimo anche l'apporto di capitan Fabi, bravissimo a sentenziare dall'arco. Le sue triple hanno sovente ricacciato indietro Tortona mortificando ogni tentativo di rimonta. Chiuderà con 4/7 da tre.

L'analisi: Primo quarto transitorio con le squadre che quasi si equivalgono. Tortona firma un parziale di +6 presto riassorbito dai padroni di casa. Se da un lato è la guardia americana Melvin Johnson a brillare, in casa neroarancio è il capitano – Augustin Fabi – a farsi carico dei suoi e colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Roberts.

Una schiacciata in solitaria di A. J. Pacher chiude il quarto sul 21-23.

Il secondo periodo vede l'esordio in canotta nero arancio di Tommaso Carnovali, il quale combina subito un assist per il layup dell'ala grande americana. La Metextra Viola sale d'intensità in difesa e scappa bene in transizione. Caroti col jumper e due triple in fila, rispettivamente di Fabi e dello stesso Carnovali, valgono il +8 (37-28) e costringono coach Pansa al time out.

La partita prosegue piacevole e spedita. Caroti continua l'assolo e firma 9 punti nel solo secondo quarto.

Sul finale Sorokas in transizione fissa il punteggio sul 45-39.

Nella ripresa Tortona imbastisce la rimonta, cresce difensivamente e punta il ferro con più decisione. Nondimeno, i padroni di casa restano in vantaggio grazie al cuore ed alle giocate di Riccardo Rossato. Formidabile in occasione della penetrazione con la quale si chiude il terzo periodo: terzo tempo di potenza in mezzo a tante maglie nere e conclusione in fadeaway che viene inghiottita dalla retina.

Il quarto periodo inizia con i buoni auspici per i padroni di casa: Baldassarri in layup; la tripla di Carnovali bissata subito dopo da Fabi lanciano i reggini sul +12 (69-57) ed ancora una volta coach Pansa si vede costretto a ricorrere al time out per fermare l'emorragia.

Incomincia così una lenta ed inesorabile rimonta degli ospiti che li porta fino al -2 (74-72). Tuttavia, questa volta è Pacher a caricarsi la squadra sulle spalle ed a segnare i punti decisivi con i quali i neroarancio scappano nuovamente. A nulla servono i falli sul finale perché dalla linea della carità Carnovali non sbaglia.

Finisce 84-79, è la terza vittoria consecutiva per i neroarancio, una vittoria particolarmente significativa non solo ai fini della classifica, ma perchè conferma la solidità casalinga e la buona fibra di squadra.

Metextra Reggio Calabria - Bertram Tortona 84-79 (21-23, 24-16, 16-16, 23-24)

Metextra Reggio Calabria: Agustin Fabi 21 (4/8, 4/7), Andrew joseph Pacher 16 (8/9, 0/1), Lorenzo Caroti 15 (4/4, 1/3), Riccardo Rossato 9 (3/6, 1/2), Tommaso Carnovali 8 (0/1, 2/4), Lorenzo Benvenuti 7 (3/6, 0/0), Patrick Baldassarre 6 (3/5, 0/3), Celis Taflaj 2 (1/1, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0), Giovanni Scialabba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Andrew joseph Pacher 12) - Assist: 14 (Riccardo Rossato 6)

Bertram Tortona: Melvin Johnson 19 (5/8, 2/6), Paulius Sorokas 16 (6/8, 0/2), Luca Garri 13 (4/7, 0/3), Marco Spanghero 7 (2/4, 1/5), Francesco Quaglia 7 (3/5, 0/1), Francesco Stefanelli 6 (1/1, 1/3), Lorenzo Gergati 6 (0/2, 2/3), Todor Radonjic 5 (1/1, 1/1), Davide Meluzzi 0 (0/0, 0/0), Milos Divac 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 23 7 + 16 (Paulius Sorokas 10) - Assist: 10 (Melvin Johnson 4)