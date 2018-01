La gara MetExtra Reggio Calabria - Bertram Tortona si giocherà regolarmente alle ore 18.00.

Il PalaCalafiore, dopo le ulteriori verifiche tecniche, risulta essere completamente agibile e idoneo ad ospitare qualsiasi tipo di manifestazione.

La società ricorda inoltre come oggi sia attiva l'iniziativa "PalaCalafiore senza barriere", l'auspicio è che il pubblico reggino risponda ancora una volta presente e mai come in questa occasione facciano sentire la propria vicinanza alla squadra rappresentando il "sesto uomo" di una Viola che darà il massimo in campo.

Sarà possibile acquistare il biglietto del match dalle 16.00 alle 18.00 presso la biglietteria del PalaCalafiore.