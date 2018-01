Domani a quasi un mese di distanza dall'ultima gara ufficiale il Basketball Lamezia scenderà in campo. Squadre di alto livello in campo e spettacolo che rimarrà solo circoscritto al basket giocato vista la chiusura al pubblico del palazzetto di via Marconi. La visione del match sarà garantita dalla diretta streaming della testata lametina cittasport.com. Proprio alla gara di andata risale l'unica sconfitta dei gialloblu che sul campo del PalaFerraro di Cosenza dopo due quarti dominati hanno buttato via una vittoria che sembrava cosa fatta. Squadra ben attrezzata quella silana condotta da coach Massimo Arigliano e che ha in Duro Bjegovic il principale realizzatore. Non si ferma qui il roster dei lupi che possono contare sull'esperienza della coppia in cabina di regia formata dall'argentino Gaido e dalla guardia pugliese Mirando. Sotto le plance può contare sulla presenza massiccia di Suraci ben supportato da Russo. Il roster si completa con i cosentini Spadafora e Mazzuca,il classe 98 Cilento, un po' in ombra in questa stagione ma capace di grandi prestazioni e il rossoblu di adozione Giannotta. Lamezia oltre alla novità Rugolo rispetto alla gara di andata potrà schierare il totem albiceleste Faranna. Gara spettacolare che vedrà la novità di uno Sparti deserto e silenzioso. Palla a due ore 19.30.

Dettagli Creato Venerdì, 12 Gennaio 2018 12:58