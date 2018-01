Viola corsara a Napoli: prima vittoria esterna del campionato

La Viola ottiene la prima vittoria esterna del proprio campionato superando la Cuore Basket Napoli per 64-74. Roberts e Pacher i protagonisti offensivi di una MetExtra con un Agustin Fabi a mezzo servizio per lunghi tratti del match. Nel secondo quarto Reggio firma il primo allungo ( 28-40), Napoli prova a rientrare in partita ma partendo come sempre dalla difesa nel finale scrive la parola fine alla gara. Così la Viola chiude il girone d andata a quota 14 punti.



Cuore Napoli Basket - Metextra Reggio Calabria 64-74 (19-17, 9-23, 20-16, 16-18)

Cuore Napoli Basket: Kerry Carter 19 (2/7, 4/11), Guglielmo Caruso 16 (6/7, 0/0), Stefan Nikolic 13 (6/8, 0/2), Bruno Mascolo 10 (3/7, 0/3), Mattia Mastroianni 2 (0/3, 0/2), Nikolay Vangelov 2 (1/3, 0/0), Matteo Fioravanti 2 (0/0, 0/2), Roberto Maggio 0 (0/1, 0/1), Gennaro Sorrentino 0 (0/1, 0/1), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0), Melsahn Basabe 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 35 12 + 23 (Guglielmo Caruso, Stefan Nikolic, Bruno Mascolo 7) - Assist: 13 (Bruno Mascolo 4)

Metextra Reggio Calabria: Chris Roberts 29 (3/4, 6/8), Andrew joseph Pacher 27 (8/13, 0/2), Riccardo Rossato10 (2/3, 0/1), Agustin Fabi 3 (1/4, 0/4), Lorenzo Caroti 3 (0/1, 1/4), Celis Taflaj 2 (1/1, 0/1), Patrick Baldassarre 0 (0/3, 0/3), Marco Passera 0 (0/2, 0/1), Lorenzo Benvenuti 0 (0/0, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 32 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Andrew joseph Pacher 14) - Assist: 11 (Agustin Fabi 4)